Zirkzee nella bufera a Manchester, è finita: segnale alla Juventus

Bianconeri che osservano sempre più da vicino, la goccia che fa traboccare il vaso per l’attaccante ad Old Trafford: ora non ci sono più dubbiLo scorso anno, Joshua Zirzkee era tra i protagonisti principali nel campionato di Serie A. Potrebbe tornare a esserlo molto presto, con le numerose voci di mercato che lo stanno riguardando, vista la sua avventura tutt’altro che esaltante, fino a questo momento, alUnited., è– Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Già nell’era Ten Hag, l’olandese era finito ai margini, quasi come simbolo del naufragio del ciclo dell’ex Ajax. Le cose non stanno andando meglio, tutt’altro, con l’approdo di Amorim ad Old Trafford. Se pure sembrava che l’ex attaccante del Bologna potesse recuperare un po’ di spazio e centralità, gli ultimi indizi sembrano andare definitivamente verso una partenza a gennaio.