Xi Jinping | La Cina crescerà quest’anno del 5% nel 2025 stimoli economici più energici

Laraggiungerà il suo obiettivo di crescita economica del 5% nel 2024. Un dato ufficiale ancora non è disponibile ma del “successo” è convinto il presidente cinese Xiche in un discorso ha definito l’economia del paese “complessivamente stabile e capace di progredire in mezzo alla stabilità”. Il leader cinese ha però chiesto l’attuazione di una politica macroeconomica più “proattiva” nel. Bisogna “accelerare la creazione di un nuovo modello di sviluppo” e “attuare politiche macroeconomiche più proattive ed efficaci”, ha affermato.Il Fondo monetario internazionale stima per Pechino una crescita del Pil del 4,8% pere del 4,5% per il. Si prevede, tuttavia, che lastabilisca un obiettivo di crescita per ilsimile a quello di, contando sull’adozione di misure di stimolo più energiche.