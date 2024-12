Ilrestodelcarlino.it - "Uomo di valore e animato da grande civismo". L’Mfe ricorda l’impegno di Giovanni Marchi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un ricordo accorato di, azzerato Carife, e marito di Giovanna Mazzoni la ’pasionaria’ della lotta degli azzerati, da parte della sezione di Ferrara del Movimento Federalista Europeo. "Era undida unrigoroso ed attivo – si legge in una nota – Unsolare, sorridente e ironico, impegnato per obiettivi di ampio respiro. Con un credo incrollabile nella Europa unita, quella di Altiero Spinelli, di Mario Albertini; quella che ha lottato e continua a farlo per la federazione e per una Europa politica con il mano il proprio destino. Così lo abbiamo conosciuto e lavorato con lui all’interno del Movimento". La prima tessera di iscrizione al movimento risale al tempo della sua giovinezza. "E da quel momento la sua presenza è stata una costante certa.