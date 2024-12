Bergamonews.it - Sosta in città, si cambia: da metà gennaio il costo orario aumenterà di 20 centesimi

Bergamo. A partire dalladile tariffe per lasulle strisce blu insubiranno un aumento di 0,20 euro rispetto a quelle attualmente in vigore: lo ha deciso la giunta comunale in una delibera approvata nella giornata di lunedì 30 dicembre, nell’ambito di una serie di provvedimenti legati alla mobilità.La revisione delle tariffe, hanno fatto sapere l’assessore alle politiche della Mobilità Marco Berlanda e l’assessore al Bilancio e Commercio Sergio Gandi, tiene conto di un aumento dell’inflazione superiore al 20% dal 2016, anno in cui erano state ritoccate per l’ultima volta dall’Amministrazione comunale. L’incremento medio deciso è del 14%, volto a coprire i costi di gestione e controllo delle aree die a finanziare investimenti per migliorare la mobilità urbana.