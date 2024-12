Panorama.it - Rincari materie prime alimentari: cosa ci aspetta nel 2025

Il 2024 verrà ricordato come l’anno dei superdelleagricole. Caffè, cacao, burro, olio di palma, olio di girasole, nocciole e noci hanno raggiunto prezzi record. In alcuni casi gli aumenti hanno superato il +80%. Motivi? Crisi climatica, disequilibrio tra domanda e offerta e a volte anche la politica europea (vedi il caso del burro). Gli aumenti straordinari del 2024 hanno avuto un impatto significativo su tutta la filiera alimentare, dalla produzione alla trasformazione, colpendo le aziende del settore e i consumatori finali. E ilnon si apre con previsioni rassicuranti.Il caffè è il caso più lampante, con espresso e cappuccino nei bar a costi mai raggiunti. Il prezzo della materia prima è triplicato in due anni (robusta +83%, arabica + 48%) a causa della siccità e del cambiamento climatico che hanno colpito Paesi produttori come Brasile e Vietnam.