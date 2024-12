Pesca di frodo a Terracina, le guardie ittiche Fipsas sequestrano 60 kg di pesce

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 dicembre 2024 – Il bracconaggio ittico si caratterizza per la ferocia predatoria, per mezzo di metodi dimassivi ed irregolari: laillegale praticata attraverso tecniche e strumenti non consentiti contribuisce al degrado ambientale, minacciando la biodiversità dell’ecosistema fluviale pianura pontina. Un problema, quello dellanon regolare, che si è rapidamente estesa anche ad altre regioni. Per questo, leregionalihanno effettuato servizi miranti a contrastare il fenomeno del bracconaggio ittico.Le regole nellainfatti servono a tutelare gli habitat e le specie dei fiumi, che invece sono sempre più a rischio. Tra sabato notte e domenica mattina i “guardiahanno controllato 25tori e effettuato 20 sanzioni amministrative per oltre 3.