Bollicinevip.com - Pamela Petrarolo abbandona il Grande Fratello: “Devo combattere insieme alla mia famiglia”

Leggi su Bollicinevip.com

in lacrime hato il realityha deciso di lasciare la casa del, cosa ha detto in direttaNei giorni scorsiha ricevuto una brutta notizia che riguarda la suae dopo aver sperato che la situazione migliorasse in fretta ha preso la decisione dire ilper sostenere i suoi familiari in un momento così delicato.Durante la messa in onda della 2oesima puntata Alfonso Signorini in merito al ritiro dell’ormai ex gieffina ha spiegato: “Purtroppo è un problema molto serio di salute che deve affrontare una persona a lei vicina“, ha dichiarato Alfonso Signorini. “Quando mai però ci fosse un tempo migliore,può rientrare in gioco qualora Ilaria non sia stata eliminata nel mentre”.