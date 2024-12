Pianetamilan.it - Milan, un 2024 tra addii illustri, cambi in panchina e tanta incertezza

(di Valentina Alduini) Ilè agli sgoccioli e, in questo anno bisestile, in casai giorni sono trascorsi tra sorprese e colpi di scena. Basti pensare alla guida tecnica della squadra: se l’anno è iniziato con Stefano Pioli al timone, ecco che dall’estate si è passati a Paulo Fonseca per concludere l’anno con Sergio Conceicao. Ilo inestivo era qualcosa che ci si attendeva ma, forse, ciò che ha lasciato sorpresi è il nome del sostituto. Chiariamo sin da subito: le qualità di Fonseca non si discutono, anzi. Il portoghese ha cercato sin da subito di imporre il suo credo calcistico alla rosa, talvolta facendo anche scelte forti ma alla fine della stagione 2023-il suo nome non sembrava essere tra quelli papabili per il post-Pioli. Chi, infatti, non ricorda il toto allenatore? Julen Lopetegui, che è sembrato essere vicinissimo alla guida del