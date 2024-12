Giornalettismo.com - Il premio Nobel Hinton valuta la probabilità che, tra 30 anni, l’AI possa distruggere l’umanità

Leggi su Giornalettismo.com

La voce non è esattamente quella di uno che grida nel deserto. E non si tratta nemmeno di complottismo becero. Questa volta, una previsione sulla radicale modifica della società così come oggi siamo abituati a conoscerla arriva direttamente dalper la Fisica 2024. Geoffrey, infatti, è stato insignito del riconoscimento proprio in virtù dei suoi studi preliminari – risalenti ad alcune decine difa – che hanno permesso, oggi, alle varie aziende (come OpenAI) di studiare dei prodotti basati sull’intelligenza artificiale., oltre a esserne il padre, è anche una delle voci più critiche relativamente all’intelligenza artificiale. LEGGI ANCHE > Microsoft sta studiando delle strategie per sganciarsi da OpenAIdistruggerà? La previsione di GeoffreySecondo il, ci sono il 10-20% di possibilità che entro 30l’intelligenza artificiale distruggerà