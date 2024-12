Sport.quotidiano.net - Il percorso va da marina a grosseto. Torna il Capodanno di corsa grazie al tradizionale appuntamento con la "Maremmata»

"Chi corre il primo giorno dell’anno corre tutto l’anno". È un po’ questo il senso della gara in programma domani, giorno dila "", che è valida anche come "Memorial Domenico Picciocchi". Si corre il primo gennaio la sesta edizione di questasportiva che avvicina tanti appassionati oramai da anni nel primo giorno dell’anno. Dadipassa per Principina a Mare, per poire adi, questo il classicodella manifestazione organizzata dal Team Marathon Bike, assieme a Pro Locodi, Avis: ritrovo alle 10 adidi fronte alla chiesa, quando alle 10.45 partirà la manifestazione. L’arrivo previsto al velodromo di. Si tratta di una, ma che può essere fatta come camminata, a passo libero.