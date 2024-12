Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Isa sulla ventesima puntata

Ci rendiamo conto che l’unico momento davvero rilevante delladi ieri delè stato quello ritratto nell’immagine qui sopra, e nel giro di due ore ci siamo giocati sia la Petrarolo che le Monsè?Pamela purtroppo è stata costretta ad uscire a causa di quello che si è capito essere un grave problema di salute in famiglia (e a me personalmente dispiace TANTISSIMO perdere una concorrente come lei. Esagerata, ‘velenosa’, ambigua, doppiogiochista e tutto quello che ho letto in questi mesi su di lei, ma per quanto mi riguarda sono proprio i concorrenti come lei l’essenza del), ma sinceramente le Monsè eliminate per salvare EmanueleChi per me ennesima conferma del fatto che ormai sti reality siano solo una roba di ship comandata dai fandom delle ship (il 56% a Zeudi Di Palma dice tutto) ed in cui praticamente della parte divertente di sti programmi (che sono proprio le liti, gli scannatoi, le provocazioni) non si vede più nulla.