Isaechia.it - Grande Fratello, dopo la diretta Helena si scaglia contro Shaila: “Putt*na, divento aggressiva, fai solo la faccia da putt*na!”

Leggi su Isaechia.it

Quella di ieri sera è stata senz’altro la puntata più movimentata del. In particolare ciò che ha tenuto banco è stato il durissimo sfogo diPrestes che, sull’orlo di una crisi di nervi, si è completamente lasciata andare ad accuse ed insulti all’indirizzo diGatta.Quest’ultima sostiene chestia giocando con i sentimenti di Zeudi Di Palma, la quale sta scoprendo la propria infatuazione nei suoi confronti. Non: la ballerina è convinta che in fondo la modella brasiliana sia ancora segretamente attratta da Lorenzo Spolverato. E’ proprio questa la motivazione che ha dato in sede di nomination palesi: che lei soffra ancora la vicinanza tra gli Shailenzo e si incupisca ogni volta che i due si ritrovanouno dei loro vari momenti di lontananza.Questa nomination, unita a quelle incassata da parte di Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, hanno mandato la Prestes su tutte le furie! Le ha, infatti, immediatamente tacciate di falsità.