Giudice sportivo Offende l’arbitro | Zinani out 4 gare

Sospiro di sollievo per lo Sporting Scandiano. In Eccellenza ilha respinto il reclamo della Virtus Castelfranco, ultima della classe ancora al palo, che aveva chiesto la ripetizione della gara giocata due settimane fa per presunto errore tecnico delin occasione dell’ammonizione del portiere Antonioni al 1’ di gioco per fallo di mani fuori area. I modenesi chiedevano l’espulsione per chiara occasione da rete, ma nel suo supplemento di referto il signor Candela di Parma ha confermato il provvedimento di ammonizione perché si trattava di promettente azione d’attacco. Confermato così il risultato sul campo di 2-0 in favore dei rossoblù. Ecco le ultime decisioni dell’anno prese dalregionale in merito al turno pre-natalizio. In Eccellenza 4 giornate a Giacomo(Vianese) per aver rivolte espressioni ingiuriose verso