Lanazione.it - Furti sulle auto. Arrestato il ladro seriale

Leggi su Lanazione.it

BIENTINAilche prendeva di mira leparcheggiate. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Pontedera hanno posto fine alle scorribande notturne di un uomo che, oltre a derubare i veicoli dopo averli scassinati e danneggiati in alcuni casi anche in maniera molto pesante e grave. L’re deiseriali è un cittadino italiano di 40 anni colto in flagranza mentre tentava di allontanarsi con la reva trafugata dallevetture parcheggiate. La pronta segnalazione al 112 – Numero unico di emergenza della regione Toscana – dei cittadini e "l’immediato intervento dei carabinieri hanno permesso di assicurare alle maglie della giustizia il predatoree recuperare gli indebiti proventi per poi essere restituiti ai legittimi proprietari", si legge in una nota del comando provinciale dell’Arma.