Fuochi d’artificio nel mirino | Attenti alla bomba di Sinner

Bologna, 31 dicembre 2024 – Capodanno non è soltanto brindisi e lenticchie che portano fortuna. Anche i ‘botti’ accompagnano spesso il benvenuto all’anno nuovo, con i disagi (soprattutto per i poveri animali, terrorizzati dal rumore) e i rischi connessi a un utilizzo improprio dei. In particolare di quelli illegali, che malgrado le campagne di sensibilizzazione, ancora sono troppo diffusi. “Alcuni sono veri e propri ordigni”, spiega il sovrintendente Massimiliano Dardi, responsabile del Nucleo artificieri della polizia, che spiega come distinguere un gioco pirico ‘regolare’ da manufatti illegali che non solo possono essere molto pericolosi e in alcuni casi letali, ma anche costare l’arresto a chi li detiene. Benché durante i numerosi controlli attuati in queste settimane in città il personale della Questura non abbia trovato questo tipo di ‘botti’, è sempre bene fare attenzione a quello che si acquista.