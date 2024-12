Thesocialpost.it - Fuga di monossido in un appartamento, un morto e 5 intossicati

Trieste:didi carbonio, une cinquein undel centroUn tragico incidente si è verificato a Trieste, dove unadidi carbonio in undel centro ha causato la morte di un turista austriaco e l’intossicazione di altre cinque persone. L’allarme è stato lanciato da un condomino, insospettito dalla situazione, che ha permesso l’intervento tempestivo dei soccorsi.L’intervento dei Vigili del FuocoI Vigili del Fuoco, intervenuti con l’ausilio di un’autoscala, si sono calati dal piano superiore per accedere all’dove è stata riscontrata la presenza del gas. Oltre all’interno dove si trovava la vittima, la contaminazione dadi carbonio è stata rilevata anche in altri appartamenti dello stabile. I soccorritori hanno evacuato il palazzo e trasportato i cinquein ospedale per le cure necessarie.