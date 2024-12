Lopinionista.it - ‘Free Cecilia Sala’, lo street artist Ozmo in azione a Parigi

ROMA –Sala seduta a terra in manette e con un cerotto sulla bocca. È l’opera realizzata con l’intelligenza artificiale che loitalianoha lasciato su un muro nel centro dila notte scorsa per richiamare l’attenzione sulla giornalista arrestata in Iran e detenuta nel carcere di Evin. “Ho pensato questo intervento per sensibilizzare il pubblico francese e internazionale sulle violazioni dei diritti umani a cuiè sottoposta – spiega l’a all’Ansa – La mia opera denuncia una realtà di prigionia, con l’immagine di una persona ammanettata, priva di voce, come simbolo della condizione die di tanti altri che si oppongono ai regimi autoritari. Non un’immagine consolatoria, ma un grido di denuncia”.Nel testo in francese che accompagna il manifesto affisso davanti al Teatro La Colline, a poca distanza dal cimitero di Père-Lachaise, si spiega che l’intento “è portare alla luce una condizione grave e spesso ignorata”.