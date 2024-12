Ilgiorno.it - Feste, ponti buoni propositi

Beruschi Poco fa mi hanno confermato che oggi è domenica sera, come si addice al vostro amico che scrive le sue 4 righe per il martedì; dite la verità, anche voi avete passato giorni confusi? Bello il Natale e Santo Stefano in mezzo alla settimana, ma dopo un giorno era già sabato e tra tre giorni siamo al primo dell’anno. Gli auguri più sinceri per il 2025, con affetto, gioia di vivere, ma anche buon senso, educazione e tutte le cose belle delle persone brave. Purtroppo ci sono in giro anche i balordi e veniamo massacrati dalle notizie: fa parte del gioco, ma abbiamo sete di buone nuove. Parlando di tg, i poveri giornalisti non sanno più a cosa attaccarsi; a me fanno ridere quando fan passare i minuti parlando di percentuali e miliardi, perché faccio parte della media delle persone che non ci capiscono niente, non sognano milioni, si accontentano di qualche migliaia di lire, pardon, euro.