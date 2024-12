Ilrestodelcarlino.it - Ferrara-mare, incidente. Auto si ribalta: due feriti

È di due persone ferite, il bilancio dell’avvenuto nella mattinata di ieri sulla strada provinciale 15 (via del), nel tratto tra gli svincoli del raccordostradale ‘’ e la rotatoria di Volania. Il sinistro è avvenuto attorno alle 11 e ha visto il coinvolgimento di due vetture. Per cause in fase di accertamento, un’mobile con a bordo due persone (un uomo e una donna), che stava procedendo in direzione Massa Fiscaglia, è finita fuori strada: secondo quanto si apprende, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, dopo aver impattato lievemente con un’altrache procedeva in senso opposto. La macchina è uscita dalla carreggiata e si èta in un terrapieno. Sul posto sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Nel giro di pochissimo tempo, sono intervenute due ambulanze, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la polizia locale di Comacchio.