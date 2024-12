Calciomercato.it - Dal Napoli al Milan: il bomber arriva gratis

Caccia ad un nuovo centravanti per il, ma anche per i rossoneri di Sergio Conceicao. Ecco l’occasione dall’InghilterraUn nome nuovo per. Le due squadre sono pronte a portare in Serie A il centravanti che gioca in Premier League.dalla Premier alla Serie A: Conte sfida ilper il(LaPresse) – Calciomercato.itLa notiziadall’Inghilterra: è Football Insider a scrivere come i due club stiano monitorando con molta attenzione la situazione di Chris Wood, protagonista con la maglia del Nottingham Forest. L’attaccante, che lo scorso 7 dicembre ha compiuto 33 anni, sta vivendo una stagione davvero importante: in diciannove partite disputate, così, ha messo a segno ben undici reti (oltre ad un assist). Non male per un calciatore non più giovanissimo. Wood è legato allo storico club inglese fino al 30 giugno 2025 e in queste settimane le parti stanno discutendo del rinnovo di contratto.