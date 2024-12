Iodonna.it - Da Sandra Milo a Liam Payne e Shannen Doherty. E poi Alain Delon e Marisa Paredes

Sono tanti i personaggi famosi morti nel 2024. Ci hanno lasciato alcuni grandi, che hanno fatto la storia del cinema, come, morta a marzo a 90 anni, ma anche giovanissime star internazionali come, ex One Direction morto a soli 31 anni. Funerali di, la bara accolta da applausi e dal grido «Viva» X Leggi anche › Addio ad Angelo Amelio, il giornalista Rai aveva solo 64 anni › Addio a Gian Paolo Barbieri, il poeta della fotografia di moda I personaggi famosi morti nel 2024, daa Maggie SmithNel 2024 si è spento anche: il celebre attore francese, icona del cinema, è morto ad agosto.