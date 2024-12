Lapresse.it - Coniugi trovati morti in casa a Cagliari, fermato il figlio minore

Svolta nel giallo deinello studio del loro appartamento in via Ghibli, nel quartiere del Sole di. Poco dopo mezzanotte e mezzo i carabinieri della stazione di-San Bartolomeo e del nucleo operativo della compagnia carabinieri di, hanno notificato un fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura diper il reato di duplice omicidio.ildella coppiaL’indagato è Claudio Giulisano, 44 anni residente adella coppia, nei confronti del quale sono stati raccolti gravi e concordanti indizi di reato. Dopo le formalità di rito, l’indagato è stato portato in carcere a Uta. Luigi Giulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82, furonoil 5 dicembre scorso. In un primo momento si ipotizzò l’avvelenamento da funghi, mangiati a cena dalla coppia la sera precedente.