Lapresse.it - Auto e moto in fiamme a Roma, intossicata una donna

Tree treciclette sono andate distrutte la notte scorsa in un rogo divampato in via Gaspare Finali, nel quartiere Appio Latino a. Lehanno annerito la facciata e le saracinesche dell’edificio al civico 5, e unaè stata trasportata all’ospedale San Giovanni con i segni di una leggera intossicazione.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Tuscolana. Sul luogo non è stato trovato un innesco, e sono in corso indagini per risalire all’origine dell’incendio.