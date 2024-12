Lanazione.it - Addio 2024, esplodono le piazze. Il ritorno Wave a Sant’Agostino, poi ciaspole, musica, pattini, presepi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 dicembre– Non solo in piazza con la festa dedicata a Diabolik di Arezzo, stasera e domani spazio a, concerti, ma anche musei,viventi, e alle mille attrazioni della città di Natale. Sono infinite le possibilità per trascorrere il Capodanno restando in città. Ne abbiamo scelte alcune. SCOSSA. Il primo posto se lo merita di sicuro: Dal pomeriggio l’asta di beneficenza con i cimeli di Diabolik poi il concerto della Bandabardò in ricordo di Erriquez e il brindisi di fine anno con altre band. Asta all’Informagiovani e dalle 21 alle 2 il boato della festa in piazza. Sullo sfondo i video storici di Arezzo, sul palco oltre la Bandabardò la special guest, i Matti delle Giuncaie. Chiusura con un brindisi gratuito: spumante e panettone in un gazebo in piazza offerti ai presenti.