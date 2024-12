Abodi | Sinner l’atleta dell’anno Decreto crescita? Difficile riaprire una parentesi chiusa

Leggi su Sportface.it

Andrea, ministro dello Sport, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport per fare un bilancio del 2024, un anno che ha regalato molte soddisfazioni allo sport italiano. Nessun dubbio su chi sia stato: “Non posso non dire Jannik. E il tennis italiano è sicuramente la disciplina: i risultati non arrivano per caso e deve essere un fattore di stimolo per tutti noi in chiave di miglioramento“.Il momento più emozionante“Ce ne sono stati tanti, soprattutto a Parigi ma non solo. Uno è l’inaugurazione dell’impianto di Caivano, diventato ora un modello. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la scorsa settimana un piano di altri sette interventi che riguarderanno Roma, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Foggia, Palermo e Catania, realizzati con i tempi che abbiamo dimostrato di saper rispettare”.