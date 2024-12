Lanazione.it - A Patrizia Pazzi il primo premio dell’accademia casentinese

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 dicembre 2024 – Ennesimo riconoscimento per la poetessa e scrittriceFazzi. A lei è andato ildel VII Concorso Nazionale di Poesia Inedita organizzato dall’Accademia, illustre istituzione culturale che ha sede a Borgo alla Collina (Ar). La cerimonia di Premiazione si è svolta quest’anno nella Sala del Consiglio Comunale di Castel San Niccolò, alla presenza del PresidenteClaudio Santori e della Presidente di giuria Cristiana Vettori, docente universitaria e scrittrice, figlia del grande scrittore Vittorio Vettori, socio fondatorestessa. Ad aprire la cerimonia il Sindaco della cittadina, Antonio Fani, in anni lontani ex alunno diFazzi al Liceo Scientifico di Poppi e che ha ricordato con emozione gli insegnamenti ricevuti.