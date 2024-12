Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 29 dicembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento stasera – domenica 29– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 15, 16 e 17 in.Determinata ad ufficializzare il suo legame con Tarik, Yesim decide di affrontare Guzide in aula, chiedendole di divorziare da Tarik.Dopo aver visto ilin cui Yesim maltratta e insulta Guzide nei corridoi del tribunale, Tarik decide di affrontarla. Oylum, nel frattempo, revoca a suo padre il mandato come legale.Durante il processo di Oylum, Guzide accusa il giudice Ismet di essere stato corrotto e per questa ragione viene messa in custodia cautelare. Lara, convinta da Kaan, contatta Mesut.