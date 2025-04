Da Pazzali a San Siro Comune e Regione in cerca di convergenze sui temi più caldi per Milano

Milano – La governance di Fondazione Fiera e la Conferenza dei servizi per il nuovo stadio, la necessità di una strategia per le case popolari del quartiere Corvetto e il limbo nel quale versano le famiglie che da mesi ormai stanno loro scontando le ricadute immediate dell’inchiesta della procura di Milano sull’urbanistica e, infine, il Museo della Resistenza. Sono diversi e da maneggiare con cura i temi sui quali Attilio Fontana e Giuseppe Sala si confronteranno in un incontro che dovrebbe tenersi a inizio di settimana prossima, con buona probabilità a Palazzo Lombardia. Fondazione Fiera Quanto a Fondazione Fiera, il tema che il presidente della Regione e il sindaco di Milano dovranno affrontare ha un nome ed un cognome: Enrico Pazzali, autosospesosi dalla presidenza di Largo Domodossola per effetto dell’inchiesta Equalize, quella relativa alle presunte attività di spionaggio e dossieraggio nella quale figura tra gli indagati. Ilgiorno.it - Da Pazzali a San Siro, Comune e Regione in cerca di convergenze sui temi più caldi per Milano Leggi su Ilgiorno.it – La governance di Fondazione Fiera e la Conferenza dei servizi per il nuovo stadio, la necessità di una strategia per le case popolari del quartiere Corvetto e il limbo nel quale versano le famiglie che da mesi ormai stanno loro scontando le ricadute immediate dell’inchiesta della procura disull’urbanistica e, infine, il Museo della Resistenza. Sono diversi e da maneggiare con cura isui quali Attilio Fontana e Giuseppe Sala si confronteranno in un incontro che dovrebbe tenersi a inizio di settimana prossima, con buona probabilità a Palazzo Lombardia. Fondazione Fiera Quanto a Fondazione Fiera, il tema che il presidente dellae il sindaco didovranno affrontare ha un nome ed un cognome: Enrico, autosospesosi dalla presidenza di Largo Domodossola per effetto dell’inchiesta Equalize, quella relativa alle presunte attività di spionaggio e dossieraggio nella quale figura tra gli indagati.

Da Pazzali a San Siro, Comune e Regione in cerca di convergenze sui temi più caldi per Milano. Dal "caso Pazzali" al nuovo San Siro: l'asse Sala-Fontana per sciogliere i nodi.

