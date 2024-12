Davidemaggio.it - The Walking Dead – The Ones who Live: la ‘resurrezione’ di Rick nel sequel della serie zombie

Leggi su Davidemaggio.it

A due anni dal suo finale, Thecontinua a far parlare di sé e ad attirare l’attenzione dei fan. Dopo vari spin off, tocca adesso ad un vero e proprio, che vedrà il ritorno dello storico protagonista Andrew Lincoln e che andrà in onda questa sera su Sky Atlantic con il titolo di The: Thewho.Pensato inizialmente come un adattamento cinematografico tratto dalla celebre saga, si è trasformato poi in unacomposta da sei episodi – tutti programmati questa sera a partire dalle 21.15 (e disponibili on demand) – ideati dallo stesso protagonista insieme al padremadre, Scott M. Gimple, e alla coprotagonista Danai Gurira.Oltre aGrimes torna infatti il suo grande amore Michonne, in quella che vuole essere soprattutto una celebrazione del loro rapporto, capace di sopravvivere e resistere anche alla morte.