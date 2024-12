Ilfattoquotidiano.it - Stop al decreto sui nuovi Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie: la decisione del Tar del Lazio dopo il ricorso delle strutture private

alcheun’attesa di 20 anni ha definito idi assistenza (Lea), cioè la listache il Servizio sanitario nazionale deve garantire alla popone gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket. Il Tar delha infatti sospeso l’efficacia del provvedimento con cui il Ministero della Salute ha emanato il Tariffario. Era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 dicembre e avrebbe dovuto entrare in vigore il 30 garantendo ai cittadini oltre 3miladi specialistica ambulatoriale e protesica: dall’erogazione omogenea su tutto il territorio della procreazione medicalmente assistita agli screening neonatali, passando per la diagnosi e il monitoraggio della celiachia emalattie rare.Il tribunale amministrativo ha accolto ilproposto da centinaia diaccreditate con le maggiori associazioni di categoria che metteva nel mirino la carenza d’istruttoria, la mancata considerazione dell’andamento dei costi produttivi aggiornati e le criticità giuridiche e metodologiche del