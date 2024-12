Laprimapagina.it - Regionali Campania, Vietri (FdI): “Cirielli è il candidato ideale per il rilancio della regione”

Leggi su Laprimapagina.it

La deputata campana di Fratelli d’Italia, Imma, esprime il suo sostegno alla possibile candidatura di Edmondo, attuale Vice Ministro agli Affari Esteri, come governatorein vista delle prossime elezioni. “Lamerita una svolta radicale dopo i dieci anni fallimentari dell’amministrazione De Luca”, dichiara.“Il nome dell’On.rappresenta la scelta giusta per offrire una seria e credibile alternativa al centrosinistra. Con un curriculum che combina successi politici, esperienze amministrative e il ruolo di Generale dell’Arma dei Carabinieri, incarna perfettamente il profilo necessario per risollevare la, inviando anche un forte segnale di legalità”, aggiunge.Secondo, il consenso attorno alla figura dista crescendo rapidamente, con numerosi comitati a sostegnosua candidatura già attivi sul territorio.