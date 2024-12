Anteprima24.it - Provincia, FdI Sannio: “Se Lombardi non convoca tavolo, presenti per votare contro”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi, 30 dicembre, il Consigliole di Benevento non si è potuto svolgere a causa della mancanza del numero legale, determinata anche dalla nostra scelta di non partecipare ai lavori. Questa decisione è stata presa per ribadire la necessità di istituire undi confronto politico permanente, poiché il Presidente della, Nino, non può ignorare il fatto di non avere più la maggioranza in Consiglio e, di conseguenza, non può continuare a governare in maniera autonoma senza il coinvolgimento delle altre forze politiche in Consiglio”.È quanto afferma la federazionele di Fratelli d’Italia, in una nota diffusa alla stampa.“Domani, 31 dicembre, tuttavia è ancora prevista – continua la nota – la secondazione del Consigliole.