Dilei.it - Pianta di liquirizia, dove posizionarla e come coltivarla in vaso

Immaginate unache unisce tradizione, eleganza e un pizzico di magia: la, conosciuta scientificamenteGlycyrrhiza glabra, è questo e molto di più. Con radici dolciun sussurro d’infanzia e un profilo aromatico che seduce i sensi, questa perenne è un must per gli appassionati di giardinaggio e non solo. Alta, fiera e resistente, sfoggia fiori eterei bianchi o lilla, quasi a voler sfidare la sua natura rustica con un tocco di raffinatezza.posizionare laper ottenere i migliori risultatiLanon si accontenta di un posto qualunque: vuole il meglio. Terreni sabbiosi, ben drenati, e un bel bagno di sole sono il suo habitat ideale. Sebbene sia un’eroina dei climi miti, saaffrontare anche situazioni più difficili, purché protetta con cura.