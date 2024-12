Ilgiorno.it - Omicidio Roberto Guerrisi: trovata l’arma del delitto, era nascosta in una cabina elettrica

Leggi su Ilgiorno.it

Pontirlo (Bergamo) – La modalità con cui è avvenuto l’appare chiara. Ma per chiudere il cerchio mancava ancora un dettaglio, tutt’altro che secondario:utilizzata per far fuoco contro, 42 anni, operaio alla Tenaris di Dalmine, residente a Boltiere (sposato e padre di tre figlie) freddato sabato pomeriggio davanti all’ingresso della ditta Db Car di Pontirolo Nuovo, in via Bergamo. Le immagini delle telecamere interne al capannone avevano detto chiaramente che da lì, dopo i fatti, non era uscito nessuno. Per cui la pistola si trovava ancora tra le mura della ditta. E infatti la calibro 6,35, detenuta illegalmente, è statanel pomeriggio durante un sopralluogo all’interno della Db Car. Erain unadietro il capannone dell’autorimessa.