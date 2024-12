Ilgiorno.it - Nuovo tempio italiano del rugby: "Struttura futuristica" avanti tutta

Il 2025 regalerà a Cernusco ildel, 1.300 metri in tutto, fra campo regolamentare 96x70 per i campionati e uno per gli allenamenti. L’unico impianto nel Paese voluto dalla Federazione, Nzeb, a emissioni zero, in costruzione da un anno in città con i fondi del Pnrr: 3,35 milioni, più 1,5 messi sul piatto direttamente dal Comune. Il progetto ha dovuto vedersela con un’agguerrita concorrenza a livello nazionale, 70 proposte in tutto, ma alla fine è stata la città della Martesana ad assicurarsi il placet della Federazione Italianae ilcampo della palla ovale prende forma in via Buonarroti. Due le caratteristiche che lo contraddistinguono: nessuna barriere architettonica e l’elevata efficienza energetica, una regola che varrà per l’intero polo. Ci saranno il rettangolo in sintetico per gare ufficiali e un altro per gli allenamenti e le partite dei più piccoli.