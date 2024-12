Ilrestodelcarlino.it - "Non era facile, ma abbiamo fatto risultato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L’arbitraggio ha favorito il tipo di gioco del Sudtirol, credo la prima ammonizione sia arrivata dopo numerosi falli. L’episodio chiave della partita, tengo a precisare non fosse semplice giudicarlo ma Cauz ci dice che la palla gli sbatte prima sul mento e poi cambia traiettoria". Parte da qui l’analisi di Paolo Mandelli, dalla gestione del direttore di gara con annessa confessione del difensore canarino sul fallo di mano che ha portato alla sua espulsione. Poi, l’aspetto tattico: "Senza cattiveria agonistica, questa partita la perdiamo 0-3 – ha continuato Mandelli – ho visto una squadra difendersi bene, alla terza partita in una settimana, in inferiorità numerica per quasi un’ora esubito pochissimo. Ovvio non ci siamo espressi come a Brescia ma giocare in 10 in queste condizioni non era semplice.