Lanazione.it - Milone rilancia il pugno duro: "Taser ai vigili e daspo urbano"

L’ennesima lunga lista di spaccate avvenute nella settimana di Natale ai danni di diversi locali in città ha sollevato la reazione di Aldo, di recente passato in Forza Italia, che come sempre ha posto l’attenzione sulla questione della sicurezza, problema "trascurato", a detta dell’esponente politico. "Come Forza Italia abbiamo già avanzato alcune proposte", ha dettoindicando alcune soluzioni per debellare l’odioso fenomeno delle spaccate.è tornato a parlare di "", adesso ripreso anche a Milano dal prefetto in alcune zone considerate "rosse" e di "pistolada dare in dotazione alla polizia municipale". "Bisogna dotare la polizia municipale della pistola– ha detto–, serve soprattutto a tutelare l’integrità fisica dell’agente in servizio e si deve usare di più ilper allontanare i soggetti socialmente pericolosi e con precedenti penali".