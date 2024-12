Milano Cortina 2026 iniziano i test event verso i Giochi A Novembre parte da Olimpia il viaggio della fiamma

Leggi su Sportface.it

Olimpici didistano ormai poco più di un anno e in Trentino sono pronte le prime strutture realizzate nell’ambito degli investimenti per ledi e Paralimpiadi. Al Centro fondo di Tesero sono stati consegnati al Comune, in via anticipata per il Tour de Ski in programma da venerdì 3 a domenica 5 gennaio, gli spazi interrati con gli spogliatoi e i locali tecnici per la preparazione degli sci, nonché i nuovi tracciati delle piste. Entrambi gli interventi fannoriqualificazione complessiva dell’impianto da 18 milioni di euro avviata dalla Provincia autonoma di Trento su delega del Comune di Tesero.“Un’ottima notizia – dichiara il presidenteProvincia di Trento, Maurizio Fugatti – che rappresenta un primo, importante risultato concreto dello sforzo del Trentino per prepararsi al meglio al