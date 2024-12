Pianetamilan.it - Milan, Trevisani: “Una grande società avrebbe preso Conte. Fonseca, che dignità”

Il giornalista Riccardoha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Mediaset', nel corso del consueto appuntamento con 'Pressing', soffermandosi in particolare sull'esonero di Pauloda parte del. Ecco, dunque, le sue parole. Su Paulo: "Sicuramente ci vuole rispetto per l’uomo, perché è andato avanti con le sue idee. Non ha voluto cambiare sistema di gioco. È andato diritto contro muro consecondo me. Ha sbagliato su tante cose: la gestione dei giocatori e alcune cose tattiche, però non ha voluto cambiare e l’ho trovata una cosa migliore di tanti allenatori che a volte per acntare il contorno cambiano, mettono la difesa a 3, si chiudono e provano a fare cose diverse. È rimasto con le sue idee". Sugli errori della: "L’errore dellanon è oggi, ma è stato fatto a maggio, che era una scelta completamente sbagliata di prendere questo allenatore.