Migranti e Paesi sicuri la Cassazione | La scelta è ministeriale ma i giudici ne verificano la ragionevolezza Attendiamo la Corte Ue

La designazione di un Paese terzo come “Paese di origine sicuro” spetta al “Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto”, ma il giudice – in sede di convalida del trattenimento del migrante – deve valutare caso per caso. E se dovesse ravvisare “sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova”, la procedura accelerata di frontiera “non può applicarsi”. Non solo: il giudice è “chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazioneabbia varcato i confini esterni dellae sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale“.È quando scrive la prima sezione civile dellain un’ordinanza interlocutoria che riguarda il ricorso del Viminale per uno deiportati in Albania e liberati dal tribunale di Roma.