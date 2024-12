Ilfattoquotidiano.it - L’oroscopo di Branko per il 2025: “Passionali avventure erotiche per la Bilancia, alti e bassi per il Toro. Sagittario, quest’anno resterà inciso nella vostra storia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ilsarà un anno pirata. Questa e? l’impressione che danno i pianeti viaggiando per lo zodiaco come fossero navi senza un capitano, e in qualche caso persino senza bussola. Cosi? vivremo noi, alla ricerca di un’isola che non c’e?, allungando intanto le mani per afferrare qualcosa che non ci appartiene e che mai e? stato nostro”.Così comincia la descrizione astrologica del nuovo anno diVatovec, noto comeastrologo e personaggio televisivo con un passato di attore teatrale e assistente alla regia. Da anni “interprete delle stelle”, come ama definirsi, ha appena pubblicato il suo “Calendario Astrologico” (Mondadori), Un libro che contiene, dopo una premessa generale sui più importanti passaggi planetari e su cosa significano per l’evoluzione della società, le previsioni astrologiche per tutto l’anno di ogni segno zodiacale.