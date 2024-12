Oasport.it - LIVE Berrettini-Thompson 6-3, 0-1, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: un break, primo set all’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Slice vincente!40-40 Scappa il controbalzo di dritto al romano.40-30 Ha trovato tutti gli angoli possibiliin questo scambio con il dritto!30-30 Brutto attacco di dritto del romano, fortunatamente il lob diesce.15-30 Servizio slice a segno!0-30 Bel dritto in cross a portare fuori posizione Matteo, che spara il dritto lungoriga ma esce.0-15 Sbaglia il dritto anomalo.0-1 Ai vantaggi. Occasione persa, l’azzurro era 0-30.A-40 Rischia la seconda e ottiene il punto.40-40 Lo attira avanti con lo slice. Lo passa di dritto lungoriga!A-40 Con la prima.40-40 In rete il dritto dell’australiano dopo uno scambio laborioso.40-30 Gratuito di dritto di.30-30 Prima vincente.15-30 Si mangia la chance di andare 0-40 Matteo.