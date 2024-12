Movieplayer.it - Linda Lavin, star della serie Alice, morta a 87 anni

Leggi su Movieplayer.it

Protagonistaal femminile, l'attriceil 29 dicembre 2024 all'età di 87, mentre era impegnata nella promozionesua nuovaNetflix., attrice veterana candidata agli Emmy nella sitcom del 1976, èil 29 dicembre 2024 all'età di 87inaspettatamente a causa delle complicazioni derivanti da un cancro ai polmoni scoperto di recente, ha detto a Deadline il suo portavoce. L'interprete era stata impegnata fino a poche settimane fa nella promozionesua nuovaNetflix No Good Deed, inoltre stava girando una nuovacomica per Hulu, Mid-Century Modern, di cui era una delle protagoniste. Ex babyha iniziato la sua carriera a Broadway negli'60, apparendo nel musical .