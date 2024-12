Ilgiorno.it - La truffa dell’autosalone fantasma di Varedo, condanne confermate in Appello: come funzionava l’inganno

– Reggono inle, anche se falciate dalle prescrizioni, per laall’autosalone di. Le vetture venivano vendute a prezzi di mercato, ma ai clienti veniva proposto di applicare adesivi pubblicitari in cambio di uno sconto. Un ragionamento che aveva spinto tante persone – circa 150 – ad acquistare un veicolo all’ex storico concessionario Antonini. Una volta che il saldo arrivava sui conti correnti della concessionaria, però, i tempi per il ritiro iniziavano ad allungarsi a dismisura, fino allo scontato epilogo del fallimento. Nel frattempo ai clienti che andavano a lamentarsi veniva offerto un bonifico delle somme versate, che però non sarebbe mai arrivato. Alcuni avevano ottenuto un finanziamento, continuando a dover pagare invano le rate. Una presunta maxiper cui al Tribunale di Monza erano arrivate le, anche al risarcimento dei danni per complessivi oltre 700mila euro a una sessantina di clienti costituiti parti civili.