La storia. Il "miracolo" di Jacinta rafforza la lotta contro il traffico di esseri umani

Molti l’hanno descritto come un, quello di, la bimba di undici anni originaria della Sierra Leone, unica sopravvissuta, lo scorso 11 dicembre, al naufragio di una barca salpata da Sfax, Tunisia, in direzione di Lampedusa. Dai racconti, sarebbero stati almeno in 40 su quel barchino: tutti dispersi nelle acque gelide del Mediterraneo, compreso suo fratello maggiore, che era partito con lei., invece, è rimasta in balia del mare finché, alle 3 e 20 del mattino, è stata soccorsa e portata a bordo della Trotamar III, la nave della Ong tedesca CompassCollective.La visitataria di Sara KelanyIn effetti le sue chance di sopravvivere in quelle condizioni non erano molte. Eppure la sua tenacia l’ha tenuta agganciata alla vita. La speranza fatta a forma di due tubi di gomma e uno pneumatico, per ore l’ha trattenuta a galla salvandola dall’abisso.