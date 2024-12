Lanazione.it - La disco e la serata gratuita. Poi il dolore del padre di Mou: "Inaccettabile perderlo così"

Unatrascorsa inteca, come tante altre. Maati Moubakir non era la prima volta che si recava al Glass Globe. "Con i suoi capelli ricci impossibile non notarlo" fa sapere Andrea Ceri, titolare dello storico locale di via Verdi, impegnato da tempo per garantire la sicurezza all’interno dellateca e negli spazi antistanti con l’utilizzo di bodyguard, metal detector e controlli accurati dei documenti di tutti gli avventori. "Inteca non ha mai dato problemi" aggiunge sottolineando che "all’ingresso vengono dati dei braccialetti diversi in base all’età per poi chiedere i drink. Ai minorenni non serviano alcolici". Sabato sera erano presenti tanti giovanissimi visto che era unaparticolare, chiamata ’Lime Firenze’ con ingresso gratuito e rivolta in particolare ai ragazzi tra i 16 e i 19 anni.