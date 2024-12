Quifinanza.it - La Corea del Sud ferma i Boeing 737 dopo l’incidente aereo, ispezioni su 101 aerei

Ladel Sud ha annunciato oggi che sta valutando di avviare “speciali” su tutti gli737-800 attualmente in servizio nel Paese,la tragica morte di 179 persone nello schianto di un volo dello stesso modello avvenuto ieri. Al momento, sono 101 i737-800 operativi indel Sud.Seul ispeziona tutti i737 in funzioneLo ha dichiarato il vice ministro dell’Aviazione civile, Joo Jong-wan. “I registri di manutenzione di sistemi chiave come i motori e i carrelli d’atterraggio saranno esaminati a fondo per 101gestiti da sei compagnie aeree che utilizzano lo stesso modello dell’del”, ha detto, aggiungendo che l’ispezione durerà fino al 3 gennaio.Un altroin avaria indel SudL’annuncio è arrivatoche, oggi, lunedì 30 dicembre, un altro volo della Jeju Air, sempre un737-800, è stato costretto a tornare a Seul pocoil decollo a causa di un problema al carrello di atterraggio.