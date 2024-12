Davidemaggio.it - Jessica Morlacchi: “Io ed Elodie siamo cugine di secondo grado”

Leggi su Davidemaggio.it

Oltre alla passione per la musica, c’è un’altra cosa che accomunaed: la famiglia. Nelle scorse ore, al Grande Fratello, l’ex leader dei Gazosa ha infatti confessato, a sorpresa, di essere parente della celebre cantante. Lo sai che io edi? I nostri nonni erano fratelliha svelatoa Stefania Orlando durante una partita a carte insieme a Pamela Petrarolo e Eva Grimaldi. A darle l’input per la rivelazione è stata la canzone Black Nirvana, che passava come sottofondo in casa. Un argomento che potrebbe trovare risonanza nel corso della puntata del reality qualoradecidesse di rimanere in gara. La concorrente ha infatti manifestato la volontà di ritirarsi dal gioco.Io sono arrivata. (.) Sono proprio sfarfallata, si vede.