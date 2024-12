Tpi.it - Incidente aereo in Corea del Sud: Seul annuncia “ispezione completa” di tutti i Boeing 737-800

Leggi su Tpi.it

Il governo dihato oggi l’avvio di una “” dei velivoli737-800 gestiti da sei compagnie aeree indel Sud, dopo l’costato ieri la vita a 179 persone all’aeroporto internazionale di Muan, sull’isola di Jeju. L’annuncio, secondo l’agenzia di stampa locale Yonhap, è arrivato oggi dal viceministro dell’Aviazione civile, Joo Jong-wan.“I registri di manutenzione dei sistemi chiave come i motori e i carrelli d’atterraggio saranno esaminati a fondo per i 101 velivoli gestiti da sei compagnie aeree che utilizzano lo stesso modello coinvolto nell’”, ha spiegato in conferenza stampa l’esponente del governo delladel Sud, secondo cui l’durerà fino al 3 gennaio prossimo.Le autorità hanno aperto un’inchiesta sull’avvenuto ieri a un volo della compagnia low-cost Jeju Air Co.