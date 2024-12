Laspunta.it - Il Vescovo Viva “Nessun annullamento da parte nostra del concerto Gospel”

Ildi Albano Vincenzosmentisce le dichiarazioni e le notizie apparse sulla stampa, circa l’di unche si sarebbe dovuto tenere a Nettuno e cha alcuni giornali hanno riportato come annullato per volontà della Curia vescovile. Fatto assolutamente non vero come lo stessoha affermato: “Non ero a conoscenza e non ho annullato, che si doveva tenere ieri presso la sede comunale e non cattolica di piazza San Giovanni in centro a Nettuno. Le cause dell’sono da trovare altrove, in quanto la Diocesi di Albano e l’ufficio liturgico non haa autorità sui gruppi, o altri in questione, essendo gruppi e associazioni di origine privata che decidono in piena autonomia“Una fake news quindi quella pubblicata ieri a Nettuno e Anzio da alcune testate giornalistiche e rilanciate sui social.